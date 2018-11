Nina Moric approva la coppia Corona-Argento: “Non deludetemi”

Fabrizio Corona e Asia Argento sono sicuramente la coppia “del momento”.

Il loro essere contemporaneamente simili e diversissimi dove li porterà? Non si sa e non sono nemmeno affari nostri. Intanto, loro sono felicissimi e si godono questo “successo”. Asia ha speso belle parole per il suo Fabrizio e Corona ha fatto lo stesso. Anzi, l’ex re dei paparazzi si è spinto oltre e le ha pure dedicato una linea di magliette con la scritta “All eyez on me”.

Tutto una gran bella favola che ora ottiene anche l’approvazione di Nina Moric. L’ex moglie di Corona, infatti, ha speso belle parole per Asia. Dove? Ovviamente sui social. Il fatto. Corona pubblica una foto con scritto “All eyez on me”, Asia commenta coi cuori. E Nina cosa c’entra? Ci mette il becco e scrive: “Asia Argento non ti conosco, ma hai tutta la mia stima. Siete grandi e vaccinati, non deludermi. Soprattutto non deludere i nostri figli”.

E ora che c’è pure l’approvazione di Nina Moric… è fatta.

Anna Rossi, ilgiornale.it