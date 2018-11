La figlia di Madonna: modella anti-convenzionale. La foto che stupisce

Lanciatissima come modella, la figlia di Madonna non smette di seguire le orme di sua madre, ecco come si mostra ad un evento organizzato da Vogue

Tale madre tale foglia. Anche Lourdes Maria Ciccone Leon, figlia di Madonna, l’immortale pop star e regina indiscussa delle classifiche, sta seguendo le orme di sua madre. Per ora all’orizzonte non è previsto un debutto nel panorama musicale ma la giovane, splendida 22enne, ha già le idee ben chiare. Modella e richiestissima dai marchi più ambiti del settore, somiglia ogni giorno di più a sua madre, non solo per fisicità e savoir affair, ma anche per colpi di testa e scandali da copertina.Ha un’indole anticonformista la figlia di Madonna. È apparsa ultimamente al Vogue Fashion Fund Awards, che si è tenuto a domenica scorsa nel cuore di New York, con un vestito bianco disegnato da Raul Lopez che non lascia nulla all’immaginazione. Capezzolo al vento e nessun depilè sotto le ascelle, come dimostra la foto pubblicata su Instagram. La ragazza non è la prima volta che ha fatto parlare di sé per via del suo look decisamente estroso. Già in altri eventi e manifestazioni modaiole, è stata nell’occhio dei fotografi per il suo corpo decisamente troppo mascolino per una ragazza come lei. Stando alle interviste che la figlia di Madonna ha rilasciato recentemente, lei vuole essere una modella diversa dalle oltre, non vuole badare solo ed esclusivamente al suo aspetto fisico, ma più che altro al messaggio che i suoi vestiti inviano al pubblico. La sua missione è puntare ad un’immagine estetica fori dagli schemi, contro la bellezza effimera delle donne, una bellezza sensoriale, più intelligente, più pragmatica. E il fatto di non depilarsi è la particolarità che la contraddistingue, trasformandola in una donna da una bellezza naturale.

Carlo Lanna, il Giornale