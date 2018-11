Il guardaroba di Chiara Ferragni fa infuriare il web: “Sei un’esaltata”

Ancora pioggia di critiche per Chiara Ferragni, questa volta nel mirino dei followers per aver mostrato il suo enorme guardaroba

Dopo Donatella Versace anche Chiara Ferragni apre le porte del proprio guardaroba ai suoi followers. Tutto è accaduto su Instagram, come al solito, in uno scatto in cui la celebre influencer ostenta la sua ricchezza incurante dei like e delle critiche, perché anche questa volta, gli haters non hanno tardato a punzecchiare lo stile di vita della Ferragni. Nel suo armadio c’è praticamente di tutto, da vestiti, scarpe e accessori all’ultimo grido, si intravedono valigie di Loius Vitton, alcune di queste regalate dal celebre marchio per il matrimonio dell’influencer, brandizzata con “The Ferragnaz”; e poi un angolo dedicato al make up, un alto più interno con una schiera infinita di maglioni, cardigan e gilet. E poi cappotti, giacche e outfit legati a eventi a cui la Ferragni ha preso parte. Il tour virtuale che è stato condiviso in una stories pubblicata nella giornata di ieri, ha suscitato molte polemiche da parte dei suoi followers i quali, ultimamente, sono piuttosto cattivi nei riguardi dell’influencer.

“In pratica l’armadio della Ferragni è grande come il mio appartamento” ironizza un utente, ma c’è chi rincara la dose. “Con tutti quei vestiti dove lo metti Fedez?” oppure, “Sarebbe bello se mettessi all’asta i tuoi indumenti e con il ricavato aiutassi qualche associazione benefica” scrive un l’altro fan, “Ma non ti vergogni? Sei una tristezza infinita”, e poi “Ma invece di ostentare la tua ricchezza e distruggere i supermercati, perché non fai altro nella tua vita?”

Come sempre Chiara Ferragni non si fa scalfire dalla pioggia di critiche, la moglie di Fedez continua spedita nell’immortalare ogni istante della sua vita e condividerla sui social. Dopotutto è questo il suo “mestiere.”

Carlo Lanna, il Giornale