Corona parla di Asia Argento: “Ci siamo visti e dopo 20 minuti facevamo l’amore”

Fabrizio Corona e Asia Argento sono una coppia di fatto: foto, video su Instagram e baci in pubblico beccati da Chi.

Lei si è sbottonata chiedendo di essere lasciata in pace e ora lui fa lo stesso. Ma come è nata questa storia d’amore? È una trovata pubblicitaria o è tutto vero? “Non è una storia programmata – replica Fabrizio Corona in un’intervista al Corriere della Sera -. Sono andato a parlarle veramente di lavoro. Quando sono arrivato e ci siamo seduti davanti a una bottiglia di vino, dopo venti minuti, facevamo l’amore. Asia mi piace molto. Ma è difficile rispondere perché Asia è una cosa diversa”.

Corona inizia coi (soliti) complimenti. Da cosa è diversa la Argento? “Da tutte le donne che ho avuto – spiega -. Non è definibile. È come sono io: siamo due soggetti estranei al mondo”. Il giornalista del Corsera ricorda, quindi, a Corona le parole della fidanzata pronunciate al settimanale Chi (“Ho letto in lui un dolore che ci accomuna. Ho dentro, come lui, qualcosa di rotto anch’io”), ma lui cosa ne pensa? “Ha dato un’intervista bellissima, mi ha commosso, ma la devo salutare”, conclude.

Si è commosso veramente? O è il suo solito show?

Anna Rossi, Ilgiornale.it