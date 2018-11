Ilary Blasi: “Al Grande Fratello Vip mi riposo, la vita da mamma è un inferno”

“Sto Lady Totti mi suona strano, non mi ci sono mai trovata. Io sono solo Ilary e non mi metto a competere sui nomi o che altro con mio marito”. Così commenta in un’intervista a Tv sorrisi e canzoni la conduttrice Ilary Blasi a chi, più volte, ha voluto identificarla con il cognome del marito. La conduttrice del Grande Fratello Vip è sposata all’eterno capitano della Roma Francesco Totti da ormai 13 anni ma sia sul piano professionale che privato non ama essere mescolata a suo marito, anzi, da lui vuole mantenere una sua indipendenza identificandosi con il suo nome e cognome di battesimo.

Inoltre, nonostante sia un impegno consistente, condurre il reality equivale a riposarsi per Ilary. Nel senso che è non è niente paragonato allo stress di districarsi tra i mille impegni che scandiscono la sua vita da mamma. La Blasi, infatti, ha tre figli (Cristian, 13 anni, Chanel, 11 e la piccola Isabel che è nata nel 2016). “Un inferno”, ha detto, ovviamente con ironia, nell’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Per questo motivo, incredibilmente, quando è impegnata tra prove e diretta per lei significa prendere fiato.

Ilary ha lasciato la conduzione de Le Iene per dedicare anima e corpo al GF Vip, che la impegna due giorni a settimana: la domenica, giorno delle prove, e il lunedì, quando va in onda la diretta. A volte, inoltre, le capita di andare in onda due volte a settimana. Succederà, per esempio, anche questa settimana con la puntata speciale del GF Vip in programma l’8 novembre. Ecco: in queste giornate lei si riposa.

“Un inferno – ha detto Ilary – dico solo che a fare il GF Vip mi riposo! Portali a scuola, riprendili, ospita gli amichetti a casa, fagli fare lo sport e i compiti”. Per non parlare di quelli di matematica, che definisce “il mio cruccio”. “Ho fatto lo scientifico, ma quando vedo i numeri mi si incrociano gli occhi. Per fortuna ci sono anche mia mamma e mia suocera”, ammette la conduttrice che col marito ha più volte confidato di non aver mai cercato alcun aiuto esterno per occuparsi dei loro bambini.

