Asia Argento, la madre: “Lei dice troia a me? Sua figlia è stata affidata a me perché…”

“La figlia di Asia fu affidata a me. Perché lei e il padre furono ritenuti inadatti”. Continua la guerra tra Asia Argento e la madre Daria Nicolodi. Guerra iniziata, a colpi di tweet e messaggi, dopo che Asia Argento e Fabrizio Corona hanno reso pubblica la loro storia.

La madre di Asia Argento, infatti, non ha proprio gradito la notizia e su Twitter ha commentato sarcasticamente la foto del bacio tra i due pubblicata dal settimanale “Chi”: “Due signori di mezza eta’con felpa e cappuccetto che si baciano…un po’inguaiati e inguaianti…”. Passate poche ore, la stessa Nicolodi, sempre via Twitter, ha reso pubblico un messaggio mandato dalla figlia come risposta al tweet. Messaggio privato che la Nicolodi ha scelto di rendere pubblico. Messaggio non proprio d’amore: “La mia era una sciarpa, non un cappuccio. Fai schifo. Sei una donna pessima, madre già lo sai, una fallita, sola nel mondo. Torna nel tuo dimenticatoio. Ora hai veramente esagerato. Fottiti tro***“.

E ora la guerra si arricchisce di un nuovo tweet. Tweet in cui la Nicolodi spiega che la figlia di Asia Argento (avuta con Morgan) nel 2007 fu affidata a lei : “Visto che secondo voi non devo criticare mia figlia qui, vi do in pasto una notizia inedita, grazie alla mia segretezza. Nel 2007 il Tribunale dei Minori di Milano ha affidato a me mia nipote, ritenendo mia figlia ed il padre della bambina inadatti. Il motivo lo tengo per me”.

