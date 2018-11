Ascolti tv, il match Juve-Manchester United ha vinto la serata

Grande successo di ascolti per la Champions League su Rai1: la partita Juventus-Manchester United ha ottenuto 6 milioni 269 mila spettatori e uno share del 24.1 risultando l’evento televisivo più visto della giornata.

Su Rai2 ancora un ottimo risultato per “Rocco Schiavone”: l’ultima puntata della seconda stagione della serie con Marco Giallini ha realizzato 2 milioni 689 mila spettatori e l’11.1 di share. Sempre molto bene su Rai3 anche “Chi l’ha visto?”: lo storico programma condotto da Federica Sciarelli ha totalizzato 2 milioni 220 mila spettatori, pari ad uno share del 10.1.

In seconda serata da segnalare su RaI2 il programma “Eroi di strada” che ha segnato 697 mila telespettatori e il 5.9 di share.

Ottimi ascolti, nel day time di Rai1, per “Vieni da me” e per “Il paradiso delle signore” che segnano il loro miglior risultato da inizio stagione: il programma di Caterina Balivo raggiunge 1 milione 724 mila spettatori e uno share del 12.5 mentre l’appuntamento quotidiano con la fiction ha registrato il 13 di share e 1 milione 422 mila. Buoni anche gli ascolti di “Storie italiane”, che nella prima parte in particolare ha raccolto 973 mila spettatori con uno share del 19.3, e nel pomeriggio della seconda parte de “La vita in diretta” con 1 milione 829 e il 14.9. Nel preserale, sempre su Rai1, continua la serie positiva de “L’Eredità” vista da 4 milioni e 479 mila spettatori e il 22.3 di share. Nell’access prime time ancora bene su Rai2 “Quelli che dopo il Tg” con 1 milione 546 mila, pari ad uno share del 5.7 e su Rai3 “Non ho l’età” con 1 milione 392 mila e il 5.6.

Il Gruppo Rai si è aggiudicato complessivamente la prima serata televisiva di ieri, con 11 milioni 659 mila spettatori, pari ad share del 44.7; la seconda, con 4 milioni 651 mila e il 39.8 di share e l’intera giornata, con 4 milioni 16 mila e uno share del 38.9.