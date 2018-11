Andrea Damante su Giulia De Lellis e Irama: “La vita va avanti per tutti”

Andrea Damante ha parlato per la prima volta di ciò che pensa del rapporto appena nato da Giulia e Irama. Secondo l’ex tronista UeD la De Lellis e il suo nuovo fidanzato sono in gamba e non vede nulla di male nella loro storia. Lui invece dice di essere single

Se in molti si chiedevano cosa pensasse Andrea Damante sulla nuova storia d’amore nata tra la sua ex Giulia De Lellis e Irama, adesso la curiosità dei fan è placata: intervistato dal sito Tabloit.it, l’ex tronista di Uomini e Donne ha parlato di ciò che pensa sulla relazione che sta monopolizzando da qualche giorno il mondo del gossip.Per il dj veronese, i due ragazzi sono in gamba, e d’altra parte la vita deve andare avanti.

“Sono giovani e sono in gamba, sono sul pezzo… Fanno bene, cioè nel senso, perché no?”, ha detto Andrea, in un tono abbastanza diplomatico, per poi aggiungere “lui mi sembra un bravissimo ragazzo”. Poi, scendendo nel particolare, Damante ha chiarito anche come lo fa sentire vedere insieme il vincitore dell’ultima edizione di Amici e la sua ex: “La vita va avanti, la vita va avanti per tutti ed è giusto così, ci sta”.

Se secondo alcuni Andrea è stato un po’ troppo diplomatico, secondo altri le sue parole denotano il fatto che ormai Giulia, come è giusto che sia, fa ormai parte del passato. Ma, in ogni caso, l’ex tronista al momento pare più interessato alla sua carriera piuttosto che alla vita sentimentale: “Io per adesso sono single, è meglio così”. Il dj sta raccogliendo grandi successi in ambito lavorativo, ma dopo la fine della sua storia con l’ex corteggiatrice, a parte alcuni flirt che gli sono stati attribuiti, non c’è stata un’altra relazione seria.

Mentre Irama al Maurizio Costanzo Show si è lasciato andare a dichiarazioni importanti nei confronti della neo-fidanzata”Sono felice, sto bene. Sono un ragazzo a cui piace molto una ragazza, con cui sta bene e con cui vuole condividere molto”, mettendo a tacere le sue presunte ex, Andrea ha preferito mantenersi neutrale distaccandosi nettamente da ciò che sta succedendo alla bella influencer romana.Con buona pace dei più romantici, il capitolo Damellis ormai, se ancora ci fosse qualche dubbio, è definitivamente chiuso. Per chi invece pensa che la storia tra il cantante e Giulia sia una trovata pubblicitaria, la cosa pare alquanto improbabile: i due giovani si dichiarano felici e lieti. La storia avrà un seguito? Sarà solo il tempo a dirlo.

Francesca Ajello, il Giornale