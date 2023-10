“Il Collegio”, arriva una nuova compagna di scuola

Appuntamento con la terza puntata dell’ottava edizione de “Il Collegio” domenica 8 ottobre alle ore 21.00 su Rai2. Il docu-reality, realizzato in collaborazione con Banijay Italia, quest’anno è ambientato nel 2001, l’anno più vicino ai giorni nostri da quando è iniziato il format. Grandi sorprese attendono i collegiali. L’equilibrio interno sarà turbato dall’arrivo di una nuova compagna, mentre due “prof” d’eccezione impartiranno delle lezioni speciali: Barbascura X in chimica, con un lavoro di gruppo che sarà fondamentale per ottenere i crediti della borsa di studio, e Leo Gassman in canto e presenza scenica, con un intervento che aiuterà i ragazzi in vista della rappresentazione teatrale di fine corso. Nel frattempo, fra amori contrastanti e bravate che irritano il Preside, siamo arrivati a metà percorso e i collegiali dovranno affrontare un esame di sbarramento che rivelerà chi di loro ha davvero voglia di proseguire fino ad ottenere il diploma.

Il Collegio, realizzato in collaborazione con Banijay Italia, è basato sul format internazionale “Le Pensionnat – That’ll teach’em” di cui la Rai ha acquisito i diritti. È un programma di: Magda Geronimo. Scritto con: Marco Cappellini, Barbara Ferrando, Glenda Manzi, Veronica Pennacchio, Veronica Rossi, Alessandro Saitta, Elia Stabellini, Alessandro Tassone .