Domenica 9 ottobre, inprima serata su Italia1, arriva “Jurassic World“, quarto capitolo della serie cinematografica di Jurassic Park.

La storia riprende 22 anni dopo l’incidente di Jurassic Park. Isla Nublar ospita un parco a tema di dinosauri, il Jurassic World, che dopo anni di attività attrae sempre meno turisti. Per riportare interesse, la responsabile delle operazioni del parco Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) e il genetista capo Henry Wu (BD Wong) decidono di creare un nuovo dinosauro combinando i DNA di diverse specie e di chiamarlo Indominus Rex. Nonostante l’aiuto di Owen Grady (Chris Pratt), ex-marine a capo di un gruppo di Velociraptor, poco prima dell’inaugurazione della nuova attrazione, l’Indominus Rex riesce a fuggire dal suo paddock isolato e inizia a scatenare il caos.

LO SAPEVATE CHE…

Il primo “Jurassic Park” diretto dal regista Steven Spielberg, risale al 1993 ed trae ispirazione dal romanzo di Michael Crichton. Nel 1997 arriva il sequel, sempre per la regia del premio Oscar Steven Spielberg. Il terzo capitolo è diretto da Joe Johnston ed esce nelle sale nel 2001; Steven Spielberg diventa ora produttore esecutivo, così come in questo quarto capitolo che vede alla regia Colin Trevorrow.

La pellicola ha conquistato pubblico e critica: Peter Bradshaw di “The Guardian” l’ha definito ‘uno spettacolo straordinariamente godibile ed eccitante» mentre Peter Travers di “The Rolling Stone” ha affermato: ‘questo dino epic state-of-the-art è uno scoppio di rombo e ruggente divertimento‘.



Alla sua uscita “Jurassic World” ha battuto tutti i record: miglior weekend d’apertura, miglior debutto estivo, pellicola con maggiore incasso del 2015 e film più veloce a raggiungere il miliardo di dollari.

Il 23 luglio 2015 gli Universal Studios hanno confermato un sequel di Jurassic World, uscito nel 2018.