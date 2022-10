Ferrari: le prime immagini ufficiali del film di Michael Mann

Arrivano da Modena le prime immagini ufficiali del film su Enzo Ferrari le cui riprese si stanno svolgendo in questi giorni

Michael Mann sta girando il suo nuovo film, Ferrari, a Modena e dintorni e alcune star del cast sono state avvistate sul set come Adam Driver, Patrick Dempsey e Penelope Cruz. Il regista è affiancato da una ricca squadra di collaboratori come il direttore della fotografia Premio Oscar Erik Messerschmidt, la scenografa Maria Djurkovic e Massimo Cantini Parrini che si sta occupando dei costumi. Mann ha scritto anche la sceneggiatura del film su Enzo Ferrari insieme a Troy Kennedy Martin, ispirandosi al libro di Brock Yates, “Enzo Ferrari – The Man and the Machine”.

FERRARI: LA SINOSSI UFFICIALE

Ambientato nell’estate del 1957, il film racconta la storia dell’ex pilota Ferrari in crisi. La bancarotta ha messo in ginocchio l’azienda che lui e sua moglie Laura hanno costruito dal nulla dieci anni prima. La loro relazione è messa a dura prova dalla perdita di un figlio e dal riconoscimento di un altro. Ferrari decide così di colmare le varie perdite cui la vita l’ha messo di fronte scommettendo tutto su una gara automobilistica che per 1000 miglia avrebbe percorso tutta l’Italia: la leggendaria Mille Miglia

LE RIPRESE DEL FILM IN ITALIA

In queste foto ufficiali dal set del film vediamo Adam Driver nei panni di Enzo Ferrari. Mann gira in Italia portando con sé la passione per i personaggi intensi che uniscono le immagini in movimento alla potenza tipica dell’azienda automobilistica italiana, creando un’esperienza cinematografica che si preannuncia epica ed emozionante. Al centro sarà il mondo delle corse automobilistiche degli anni Cinquanta.

UN CAST DI STELLE

Accanto a Driver nel cast troviamo Penélope Cruz nel ruolo di Laura Ferrari, Shailene Woodley nel ruolo di Lina Lardi, Patrick Dempsey nel ruolo del pilota di auto da corsa Piero Taruffi, Jack O’Connell nel ruolo del pilota di auto da corsa Peter Collins, Sarah Gadon nel ruolo di Linda Christian e Gabriel Leone nel ruolo del carismatico Fon De Portago. Un cast di stelle per una grande produzione