Belen: “Sono una donna potente, ma condurre da sola non è il mio sogno”

in una lunga intervista Belen Rodriguez si è confessata al settimanale Gente, la bella argentina parla di progetti futuri e sogni nel cassetto. Tra i suoi sogni realizzati ricordiamo la partecipazione come conduttrice a Le Iene al fianco di Teo Mammuccari. Era il suo desiderio “sin dall’inizio”, tanto che anni fa si propose con insistenza a Davide Parenti, l’autore del programma. Infatti Belen ha sempre ammesso di amare il lavoro di squadra e di non avere mai l’intenzione di imporre la sua personalità in una trasmissione televisiva. Entrando nel dettaglio ha affermato:

“No, non mi sento una star, ma una donna potente. Sono molto determinata e di solito ottengo ciò che voglio, ma non per capriccio, perché mi impegno sempre al massimo. E ho consapevolezza dei miei limiti. So cosa potrei fare e cosa no. Non potrei mai condurre un programma da sola. Non mi si addicono ruoli istituzionali, attenzione ai tempi, alla scaletta. Ma funziono in trasmissioni in cui si può portare un po’ di leggerezza ai telespettatori, riesco a trasmettere positività”

Belen Rodriguez ancora una volta dimostra di essere una persona lucida e ragionevole, ma soprattutto una donna che sa il fatto suo e sa cosa vuole davvero. La conduttrice argentina confessa, senza timori, che c’è una collega con cui le piacerebbe lavorare: si tratta di Michelle Hunziker. “Siamo molto amiche e affiatate, potremmo funzionare in Tv”, dichiara.

Tornando a parlare de Le Iene, racconta che in questa nuova edizione si occuperà di temi legati ai giovani e ai “problemi psicologici che stanno affrontando, soprattutto ora, dopo questo lungo periodo di pandemia”. Affermando l’importanza della psicoterapia e “di rivolgersi a uno specialista quando si hanno sintomi di disagio”. Un messaggio importante quello che Le Iene intende portare sul piccolo schermo.

La stessa Rodriguez spiega che da anni si affida all’aiuto di uno psicologo. Ha iniziato ad andarci “in un momento in cui non stavo bene”. Per lei “è una risorsa che mi serve per trovare un centro e non perdermi quando fuori la situazione diventa caotica”.

Il programma di Italia 1, ovviamente, si occuperà anche della politica e di cosa sta accadendo oggi in Italia. Ma cosa pensa Belen su Giorgia Meloni, che con Fratelli d’Italie e il Centro-destra ha vinto le elezioni politiche dello scorso 25 settembre? Cosa ne pensa di una donna Presidente al Consiglio? In merito ha detto:

“Dovrà dimostrare di saper affrontare questo momento storico così duro. Non solo la guerra in Ucraina, ma anche l’aumento dei prezzi, il rischio recessione… Io ho vissuto la crisi economica quando ero bambina, in Argentina. Eravamo una famiglia della classe media e dall’oggi al domani ci tolsero tutto. Non è stato per niente facile, “Quando affronti tante difficoltà o soccombi oppure ti rafforzi. Io per carattere seguo la seconda strada. Ma ho alle spalle una famiglia solida che mi ha trasmesso valori sani”, dichiara

Per quanto riguarda, invece, la vita privata c’è una grande novità per la Showgirl argentina: suo marito Stefano De Martino ha acquistato una meravigliosa villa, anche se al momento non hanno intenzione di trasferirsi subito.

Sia lavorativamente che riguardo la sua vita privata, Belen all’età di 38 anni si dichiara “Felicissima” con un unico sogno ancora non realizzato quello di avere anche una piccola parte in un film di Pedro Almodóvar, regista per cui nutre molta stima. Nell’attesa che questo desiderio possa realizzarsi la Rodriguez si sente felice e soddisfatta della sua vita “Non vedo l’ora che arrivi il mattino per cominciare un’altra bellissima giornata”, conclude.