Peaky Blinders il Film: Stephen Knight spiega quando e dove si girerà e se ci sarà un proseguimento

Dopo la sesta stagione della fortunata serie tv Peaky Blinders, arriverà il film, sempre legato a Steven Knight, che ne ha parlato durante un’intervista svelando importanti dettagli

E’ da tempo che sappiamo che Peaky Blinders continuerà, dopo la sesta ed ultima stagione, con un film. Oggi, però, apprendiamo che si comincerà a girare nel 2023, fra circa 18 mesi. La notizia arriva dal creatore della serie Steven Knight, che ha affrontato l’argomento durante il London Film Festival, annunciando che la sesta stagione è stata girata e quasi interamente montata e che debutterà nella primavera del 2022. Ecco le parole esatte dello sceneggiatore e regista britannico relative al film:

E poi mi dedicherò alla scrittura del film che sarà ambientato e girato a Birmingham, e questa sarà probabilmente la conclusione di Peaky Blinders, come sappiamo.

Steven Knight ha anche lasciato intendere che potrebbe esserci una serie imparentata in qualche modo con Peaky Blinders di cui però non si occuperà lui, che preferisce “passare il testimone”. Ancora non conosciamo la trama del film di Peaky Blinders, ed è giusto così, dal momento che nessuno ha visto la sesta stagione, che, secondo il produttore esecutivo Caryn Mandabach, “sarà la migliore di sempre”. E’ probabile, comunque, che troveremo i volti che conosciamo e a cui ci siamo affezionati.

La serie, che vede protagonista uno strepitoso Cillian Murphy ed è ambientata nella Birmingham post Prima Guerra Mondiale, ha vinto due BAFTA ed è davvero imperdibile. Quindi, se vi fosse sfuggita, avete ancora qualche mese di tempo per recuperarla. Basta andare su Netflix.

Comingsoon.it