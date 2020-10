Stasera torna il “Dottor Divano”

Alle 21 andrà in onda in simulcast Ott (è un insidioso tecnicismo per indicare che la trasmissione andrà contemporaneamente in diretta su Facebook, Twitch, Periscope e YouTube) la trasmissione Dottor Divano di Gianni Fantoni. Cos’è il Dottor Divano? È un programma dominato dall’umorismo arguto, che dà spazio alla parola di qualità di Gianni Fantoni, che è il dominus nonché l’ideatore ed il programmatore tecnico (ormai la tecnologia lo consente) del tutto. Gianni Fantoni intervisterà Marco Posani. Egli è autore televisivo e teatrale, co-ideatore del programma televisivo Zelig. Ha debuttato nel suo percorso come autore televisivo con Antonio Ricci. Ha scritto per Emilio, Scherzi a parte, Su la testa!, Vicini di casa, Anima mia. Tra le tante cose è stato capo struttura di Zelig e autore, per lungo tempo, di Fabio Fazio.