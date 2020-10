Laura Pausini candidata alla nomination per gli Academy Award 2O21

Laura Pausini porterà a casa un Oscar per aver cantato un pezzo di Diane Warren e probabilmente in nomination per la migliore canzone originale ai prossimi Academy Award del 2021? «La canzone è in italiano ed è la prima volta che scrivo una canzone per un film straniero – , ha raccontato la Warren a Variety -. Ho letto la sceneggiatura e mi sono commossa. Il film è bellissimo». Da “The Life Ahead” con Sophia Loren, “lo Si” (Seen) speranza di ottenere la nomination per la 93esima edizione degli Academy Awards fissata per il prossimo aprile 2021.

“The Life Ahead” arriverà su Netflix il 13 novembre e racconta la storia di Madame Rosa (Loren), che accoglie un ragazzino di strada di 12 anni, Momo, interpretato da Ibrahima Gueye, e l’ha derubata. I due diventano l’una la protettrice dell’altro formando un improbabile legame. «Quello che mi ha colpito è che ho visto la parola “Visto” (seen) e ho pensato ai personaggi – , ha aggiunto la Warren. Il ragazzo è un criminale e lei è una ex prostituta entrambi vivono per strada all’esterno e per questo nessuno li vede veramente ma attraverso la loro relazione, i due iniziano a guardarsi con occhio diversi e si amano come esseri umani».

Laura Pausini canta il pezzo nella sua lingua madre e ha registrato la canzone dal suo studio a Ravenna: «Sono così entusiasta ed eccitata per aver usato la mia voce e aver condiviso il messaggio potente di questo film che arriverà in tutto il mondo. Inutile dire che sento che questo è un onore per me e per il nostro Paese. Voglio ringraziare Diane Warren e il regista Edoardo Ponti per aver scelto la mia voce. “The Life Ahead” mi ha davvero commosso e Sophia è così incredibile nel suo ruolo di Madame Rosa; vederla recitare in questo nuovo film, dopo tanti anni, è profondamente toccante».

Luca Dondoni, Lastampa.it