Italia 1, domani torna “Freedom”: grande spazio alla Sardegna

Una trentina di comuni della Sardegna, con le loro bellezze e i misteri che le circondano, sono state il set delle riprese di ‘Freedom – Oltre il confine’, la trasmissione condotta da Roberto Giacobbo che andrà in onda il venerdì in prima serata su Italia. Le puntate dedicate all’isola proporranno la Cagliari sotterranea, il castello di Acquafredda a Siliqua (Sud Sardegna), i Giganti di Monti Prama scoperti a Cabras (Oristano), il Sardinia Radio Telescope di San Basilio (Sud Sardegna), la grotta di Nettuno (Sassari) e la vicina Alghero, città catalana, il villaggio nuragico di Tiscali, nel Nuorese.

La troup della trasmissione ha potuto contare sul supporto

logistico della Sardegna Film Commission. Fra le storie che ‘Freedom’ racconterà c’è quella del 68° Deposito dell’Aeronautica Militare, costruito a Cagliari dentro Monte Urpinu, una collina che nascondeva uno dei più grandi depositi militari di carburante del Mediterraneo, costruita negli anni ’30 del Novecento e rimasta off-limits fino al 2007. Le telecamere di Freedom mostreranno per la prima in tv la fitta rete di gallerie.