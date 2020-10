Chiara Ferragni incinta di una bambina? La (presunta) smentita

In casa Ferragnez è in arrivo il fiocco rosa? Il gossip ne è convinto. Dopo Leone, 2 anni e mezzo, Fedez e Chiara Ferragni a detta di follower e tabloid sarebbero in attesa di una bambina. Ma è davvero così? Leone avrà una sorellina?



La diretta interessata su Instagram ha pubblicato un messaggio che ha tutta l’aria di essere una smentita. «Notizie mai confermate da noi», fa sapere nelle stories ai suoi 21 milioni di fan. Lei e il marito hanno annunciato la gravidanza da poco, con una bellissima foto: Leone che tiene in mano un’ecografia. Ma, a quanto pare, non è ancora tempo di scoprire il sesso. L’imprenditrice digitale, 33 anni, è al quarto mese. E il parto è previsto a marzo 2021. Leone è venuto al mondo il 19 marzo 2018 a Los Angeles. E poi nello stesso anno, a settembre, i Ferragnez sono andati a nozze. A Noto. Insieme dal 2017, è stato Fedez a far venire voglia a Chiara di giurare «per sempre»: «Fino a qualche anno fa dicevo sempre “figli sì, matrimonio no”. Ma in America ho conosciuto giovani coppie sposate. E ho visto il lato romantico, il matrimonio come messaggio d’amore completo. Non sai se durerà per sempre ma dirselo in quel momento è una scelta forte», ci aveva raccontato lei alla vigilia. E adesso ci si prepara a diventare famiglia di quattro.





Vanityfair.it