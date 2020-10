Arriva il calcio internazionale sul 20

Si fermano i campionati per dare spazio alle Nazionali e il grande calcio torna sulle reti Mediaset. In esclusiva in chiaro sul canale 20, cinque le supersfide: una semifinale playoff per accedere ai gironi di Euro 2020 e tre partite della seconda edizione della UEFA Nations League. Si parte stasera con l’amichevole tra Svezia e Russia alle ore 18.15, per proseguire alle 20.45 con Bosnia-Irlanda del Nord, semifinale playoff per approdare ai prossimi Europei.

Sabato 10 torna la Nations League con terza e la quarta giornata. Per l’occasione il 20 trasmette in diretta e in HD: “Spagna-Svizzera”, sabato 10 ottobre; “Inghilterra-Belgio”, domenica 11 ottobre; “Germania-Svizzera”, martedì 13 ottobre.

• Svezia-Russia, in diretta, stasera, alle ore 18.15, sul 20Telecronaca: Federico Mastria e Paolo Tramezzani;

• Bosnia-Irlanda del Nord, in diretta, stasera, alle ore 20.45 sul 20Telecronaca: Massimo Callegari e Stefano Sorrentino;

• Spagna-Svizzera, in diretta, sabato 10 ottobre, alle ore 20.45, sul 20Telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin.

• Inghilterra-Belgio, in diretta, domenica 11 ottobre, alle ore 18.00, sul 20Telecronaca: Pierluigi Pardo e Aldo Serena;

• Germania-Svizzera, in diretta, martedì 13 ottobre, alle ore 20.45, sul 20Telecronaca: Pierluigi Pardo e Paolo Tramezzani; e, a seguire, Pressing Nations League, condotto da Giorgia Rossi, con Mino Taveri e Sandro Sabatini.