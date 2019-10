Trovati tre filmati inediti dei Beatles: erano in una cesta per il pane

Stavano sgomberando una casa, quando in una cesta per il pane si sono imbattuti in tre filmati che si credevano perduti con protagonisti i Beatles. La bizzarra scoperta è stata fatta in Galles: le pellicole, registrate tra il 1965 e il 1970, andranno all’asta per 10mila sterline ciascuna.

l filmato meno recente risale al 1965: nella pellicola si vedono Lennon, McCartney, Harrison e Starr durante un’intervista a Cardiff.

I Fab Four si divertono a prendere in giro il giornalista cantando una versione alternativa di “There’s no business like a show business“, brano utilizzato come colonna sonora dell’omonimo film con Marilyn Monroe.

Nel secondo filmato, datato 1967, vediamo il quartetto di Liverpool parlare di Maharishi Mahesh Yogi, guru indiano e inventore della tecnica di meditazione trascendentale; nel nastro più recente invece, c’è una registrazione acustica di God, uno dei brani più famosi di Lennon nel suo periodo da solista, incluso nell’album “John Lennon/Plastic Ono Band”, uscito nel 1970.

di Redazione, tgcom24