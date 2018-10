Twenty One Pilots, il duo delle meraviglie torna con “Trench”

Nuovo album per la band che mostra il consueto mix originale di stili, fondendo pop, rock, rap e reggae

Si intitola “Trench” il nuovo album dei Twenty One Pilots. Insieme all’album è stato pubblicato il video ufficiale di “My Blood”, quarto brano arrivato ad anticipare il disco dopo “Jumpsuit”, “Nico And The Niners” e “Levitate”. Questi ultimi tre video, tutti diretti da Andrew Donoho, hanno accumulato più di 75 milioni di visualizzazioni confermando la status di superstar della band.”Trench” fa seguito a “Blurryface”, il lavoro che ha catapultato il gruppo a livelli di popolarità assoluta in tutto il mondo. L’album aveva debuttato direttamente al Numero Uno dei Billboard 200 e aveva conquistato un record ancora imbattuto, quello per cui ogni brano contenuto era stato ufficialmente certificato Oro, Platino o addirittura Multi-Platino negli Stati Uniti. Dal 16 Ottobre, i Twenty One Pilots s’imbarcheranno nel loro “Bandito Tour,” che li porterà in giro per tutto il mondo. In Italia il tour arriverà all’Unipol Arena di Bologna il 21 Febbraio 2019. I biglietti del concerto sono andati esauriti in meno di 24 ore dalla messa in vendita. Nel corso degli ultimi anni, i Twenty One Pilots hanno ricevuto numerosi award e nomination, tra cui il Grammy Award nel 2017 per “Best Pop Duo/Group Performance” per “Stressed Out”. Altri riconoscimenti includono sette Billboard Music Awards e l’American Music Awards nel 2016 per “Favorite Alternative Artist” e “Favorite Pop/Rock/Band/Duo/Group”

