Tina Turner, rivelazioni sull’ex marito

“La prima notte di nozze mi costrinse a vedere un sex show”. E’ Tina Turner a parlare a proposito dell’ex marito Ike Turner in un’intervista a You Magazine a pochi giorni dall’uscita del suo libro ‘Tina Turner: My Love Story‘. La star del R&B, 78 anni, racconta che poco dopo aver pronunciato il fatidico sì nel 1962 a Tijuana in Messico, Ike, produttore, musicista e fondatore del gruppo ‘Ike & Tina Turner‘, la portò in un bordello per festeggiare e la costrinse a guardare un sex show dal vivo. “Quasi non l’ho detto a nessuno – racconta la Turner -. Ci sono cose che non ricordi e cose che non vuoi ricordare. Quei ricordi ti penetrano dentro. Non voglio parlare del passato, l’ho vissuto, ero lì tutto il tempo”. Dopo un matrimonio all’insegna degli abusi, la Turner divorziò da Ike nel 1978. Oggi vive in Svizzera con il marito Erwin Bach. Dopo una relazione di 27 anni, la coppia si è sposata nel 2013, anno in cui la cantante ha rinunciato alla cittadinanza americana per prendere quella svizzera.

Ansa