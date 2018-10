Salvini gela Fazio: “Ha uno stipendio troppo alto, da lui non vado”

Matteo Salvini contro Fabio Fazio: “Mi ha invitato tante volte: non ci andrò per coerenza, guardo altro. Per me non è corretto che ci siano stipendi nel pubblico come quelli, ma cambio canale”

Matteo Salvini contro Fabio Fazio. “Che tempo che fa non lo guardo, sono sicuro che i prossimi vertici Rai sapranno valorizzare risorse interne dimenticate negli anni perché non avevano cugini, cognati, parenti”.Il vicepremier e ministro dell’Interno, dai microfoni di Rtl 102.5, attacca il conduttore di Raiuno con cui ha da tempo ingaggiato un duello a distanza. “Fazio mi ha invitato tante volte: non ci andrò per coerenza, guardo altro”, rivela il leader della Lega.”Per me non è corretto che ci siano stipendi nel pubblico come quelli, ma cambio canale”, conclude Salvini che polemizza sul maxi-stipendio che incassa il conduttore. A gennaio, in piena campagna elettorale, il segretario della Lega aveva, invece, tuonato contro la mancata correttezza del conduttore che aveva invitato tutti i principali leader policitici eccetto lui: “Niente. Dopo aver intervistato Renzi, Berlusconi, Di Maio e Grasso, ieri è toccato a Gentiloni, per il signor Fazio, il conduttore più pagato della storia della tivù pubblica (con soldi nostri) la Lega non esiste, e milioni di italiani che la sostengono sono cittadini di Serie B. W la Democrazia…”. In estate il conduttore di Che tempo che fa aveva twittato:”Tanto tempo fa qualcuno ha scritto che ‘esistono le leggi non scritte e immutabili degli dei’ a cui bisogna obbedire innanzitutto. Bisogna consentire di sbarcare a tutte le persone a bordo della Diciotti”. Secca la replica di Salvini: “Mancava solo lui all’appello…”

Francesco Curridori, il Giornale