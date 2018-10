Roberta Capua: “in 50 anni ho fatto tante cose. La Rai è stata un po’ ingrata con…”

Roberta Capua, sempre bellissima e in perfetta forma, si racconta ai microfoni di Caterina Balivo nella prima puntata della nuova settimana di Vieni da me. Dopo essere stata la protagonista del gioco telefonico che ha fatto vincere ad una telespettatrice più di tremila euro, la Capua apre i cassetti della sua vita. “In cinquant’anni che compirò il 5 dicembre ha fatto tante cose”, dice la conduttrice che, tra i reperti della sua vita ha trovato la fascia di Miss Italia 1959 vinta dalla madre Maria Luisa Iossa che, però, alle luci dei riflettori ha preferito sposarsi e diventare mamma. Dopo la madre, anche la figlia diventa Miss Italia nel 1986 quando diventò la più bella d’Italia quando aveva solo 18 anni. “Ho partecipato per provare, ma non ho mai pensato alla vittoria”, confessa la Capua che, il giorno dopo aver vinto il concorso di bellezza più famoso d’Italia, lasciò tutto per recarsi alla festa di compleanno del padre. Da Miss Italia, poi, la Capua rappresentò la bellezza italiana a Miss Universo. Dopo i concorsi di bellezza, Roberta Capua approda in tv accanto a Luciano Rispoli: “Luciano è il mio mentore. La Rai è stata un pizzico ingrata nei confronti di Luciano Rispoli che ha saputo fare una televisione innovativa con pochi soldi”. Roberta Capua sarà ospite di Caterina Balivo nel programma Vieni da me, in onda su Raiuno a partire dalle ore 14:00. Seduta nel divano rosso dello studio, l’ex Miss Italia parlerà di vita privata, successi del passato e del suoi progetti per il futuro. Dopo un periodo nel quale è rimasta lontana dalla televisione, dedicandosi soprattutto alla famiglia, ha infatti deciso di mettersi nuovamente alla prova conducendo un programma tutto suo. A partire dal 6 ottobre, infatti, Roberta conduce su La 7 il nuovo format ‘Belli dentro, belli fuori‘ con la partecipazione di Gianluca Mech, esperto di alimentazione, e Margherita De Bac del Corriere della Sera. La trasmissione andrà in onda ogni sabato alle 12.00 per dieci settimane e avrà l’obiettivo di dare consigli di benessere prendendo spunto da ciò che succede nel mondo. L’attualità sarà infatti il punto di partenza per approfondire i temi più spinosi legati alla salute.Dopo anni in cui è stata grande protagonista dei palinsesti televisivi della Rai, Roberta Capua è sparita, limitandosi a qualche breve apparizione. Le ragioni di questa inversione di rotta sono state approfondite dalla conduttrice in una recente intervista rilasciata al settimanale Nuovo al quale ha spiegato di essersi dedicata completamente ai propri cari: “Per dieci anni ho fatto solo la mamma e oggi sono molto fortunata. Sono tornata in tv, con tanto entusiasmo e con due bei progetti. Non potrei desiderare di più: direi che mi basta continuare così”. Sono tanti, infatti, i programmi per i prossimi mesi: oltre alla trasmissione di La 7 che ha esordito lo scorso sabato, a breve tornerà anche alla conduzione di ‘Brava!‘ su Rai Premium. È inoltre in cantiere, anche se la Capua preferisce non sbilanciarsi a proposito, un altro programma che la sta impegnando molto e che sarà una grande sorpresa.Non ci sono solo famiglia e televisione tra i grandi amori di Roberta Capua. La presentatrice ama cucinare ed è anche un abile cuoca, come ha dimostrato partecipando a Celebrity Masterchef Italia. Il talent show culinario l’ha spinta ad aprire un blog nel quale presenta i suoi piatti, giocando con ingredienti apparentemente molto distanti ma nei quali la cucina mediterranea è sempre la grande protagonista. Intervistata da Tvblog, l’ex Miss Italia ha raccontato come il suo blog sia l’occasione per condividere con i fan la propria passione, ma anche di divertirsi insieme alla famiglia: “Quello è proprio un divertissement, lo faccio a tempo perso. Mio marito fa le foto, io cucino, e tutti insieme mangiamo. La cucina è un mio hobby e Masterchef mi ha fatto divertire, ma mi sento bene anche nei panni che vesto oggi con Brava! e con Belli dentro e belli fuori. Quello più importante per me è riuscire a coniugare la vita privata al lavoro”.

Annalisa Dorigo, ilsussidiario.net