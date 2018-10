Primo ciak per esordio regia Marco Bocci

Tratto da romanzo dell’attore umbro, si gira a Roma

Al via lunedì 8 ottobre 2018 le riprese di Erre11 (titolo provvisorio) la prima pellicola firmata nella regia e nella sceneggiatura da Marco Bocci. Il film, tratto dall’esordio letterario dell’attore di cinema e tv, pubblicato nel 2016 dalla De Agostini, sarà girato interamente nella Capitale e sarà una co-produzione internazionale Italia-Spagna, prodotto da Gianluca Curti per Minerva Pictures Group con Rai Cinema e Potenza Producciones. Racconta la vita di Mauro (Libero De Rienzo), un ragazzo di trentacinque anni, e di tutta la sua famiglia, in un quartiere periferico di una grande metropoli. Quello che per molti è la normalità, in una realtà complessa come quella vissuta da Mauro, diventa un’utopia: trovare un lavoro, costruirsi un futuro con Samantha (Laura Chiatti). “Voglio raccontare una periferia vera” afferma Bocci, “dentro la quale si incrociano tanti personaggi, ognuno col suo percorso, ognuno diverso dall’altro ma indispensabile per il prossimo”.

Ansa