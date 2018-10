Stasera torna, su Rai2, “Night Tabloid” con Annalisa Bruchi

Nuovo appuntamento con Night Tabloid, lunedì 8 ottobre alle 23.40 su Rai2, con la conduzione di Annalisa Bruchi affiancata da Aldo Cazzullo, Alessandro Giuli e Claudio Sabelli Fioretti. Con Laura Castelli, Sottosegretario all’Economia, al centro l’economia e la manovra; criticità ed obiettivi.

In compagnia dell’ex ministro dell’Interno Marco Minniti parleremo non soltanto di immigrazione e decreto Salvini, ma anche del futuro del Pd e dell’azione di governo.

Ospiti in studio anche Ginevra Cerrina Feroni, costituzionalista, Antonio Rinaldi, economista e Serena Sileoni, vice direttore dell’Istituto Bruno Leoni. La voce dell’imprenditoria sarà affidata a Sandro Venzo, imprenditore del nord est collegato da Bassano. Night Tabloid accende i riflettori sullo stato di indigenza degli italiani, mentre le reali cifre del deficit sono al centro dell’indagine del Fact checking di Pagella Politica.

Torna l'appuntamento con l'Agenda di Alessandro Poggi.