Julia Roberts: “Sono fortunata. Mai vittima di violenze”

C’è grande attesa per l’arrivo in tv di Julia Roberts. L’attrice più amata d’America, sarà la protagonista di “Homecoming”, serie di Amazon Prime Video disponibile dal prossimo 2 Novembre anche in Italia.Intervenuta a Londra per la presentazione del palinsesto della piattaforma streaming, ha rilasciato una breve intervista in cui ha parlato della sua carriera d’attrice e anche del movimento #Metoo.

Di fronte alle telecamere, l’attrice ha affermato di essere profondamente sconvolta per la tempesta che ha invaso il mondo di Hollywood nell’ultimo anno. Lo scandalo scoppiato dopo le denuncie nei riguardi di Harvey Weinstein è stato un duro colpo, anche per un’attrice del calibro di Julia Roberts. “Conosco personalmente chi ha denunciato gli abusi subiti” rivela la Roberts, “non deve essere stato facile affrontare un dolore del genere” continua. “Devo ritenermi fortunata perché non ho mai avuto problemi di questo tipo, non sono mai stata vittima di violenze o abusi” continua Julia Roberts,”le storie che sono venute fuori sono scioccanti, stento ancora a crederci. È normale che hanno avuto un così tale impatto nei riguardi dell’opinione pubblica.” E poi sul movimento afferma: “É giusto denunciare, è giusto parlare di parità di genere. Il #Metoo non deve mollare la presa” conclude.

Nella serie tv di cui è protagonista, creata dal papà di Mr. Robot, Julia Roberts interpreta Heidi Bergman, ex assistente sociale al servizio di una struttura governativa segreta. Homecoming viene descritto come un audace thriller psicologico. Segna inoltre il debutto in tv dell’ex Pretty Woman.

