Incassi: Venom in testa poi Incredibili

Glenn Close 5/a, Abatantuono 7/o, doc su papa Francesco 8/o

Dopo il successo di pubblico ottenuto nel mondo Venom con Tom Hardy si piazza in testa anche al botteghino italiano toccando 3 milioni 729 mila euro in 4 giorni di programmazione. La media è di 6659 euro su 560 sale. Sul podio anche due film di animazione: Gli Incredibili 2 che, pur in calo del 38%, guadagna 1 milione 556 mila euro e raggiunge i 10 milioni 306 mila in 3 settimane (2652 euro di media su 587 sale) e Smallfoot – Il mio amico delle nevi che debutta con 837 mila (2283 su 367 schermi).

Continua il successo dell’horror The Nun – La vocazione del male che dopo 21 giorni slitta dal secondo al quarto posto incassando 552 mila euro e superando i 5 milioni complessivi. Gli altri esordienti della top 10 sono The Wife con Glenn Close e con Jonathan Pryce (in quinta posizione con 449 mila euro), la commedia italiana Un nemico che ti vuole bene con Diego Abatantuono (in settima) e il documentario di Wim Wenders Papa Francesco – un uomo di parola (in ottava) e Opera senza autore (in decima).

