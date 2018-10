Fedez fa preoccupare i suoi fan: “Aiuto, una palla di fuoco in cielo”

Fedez pubblica delle storie su Instagram per denunciare uno strano fenomeno nel cielo: “Abbiamo visto una cometa strana…”

Il cielo si tinge di azzurro e blu all’improvviso. Una palla di fuoco bianca in alto a sinistra illumina tutto.

“Ragazzi – dice Fedez parecchio agitato – a Los Angeles c’è una cosa stranissima. Abbiamo visto una cometa strana e adesso c’è una luce in cielo. Non si vede dal telefono, ma è tipo azzurra”. In effetti le immagini non lasciano spazio a dubbi, nonostante la faccenda degli ufo risulti poco, anzi pochissimo, credibile. “Non sto scherzando – dice ancora il rapper – abbiamo visto una strana cometa in cielo e ora c’è un faro in mezzo al cielo che fa delle luci azzurre e rosse”. Alle spalle, si sente Chiara Ferragni dire preoccupata: “Che paura!”.

Anche uno dei suoi tanti amici conferma la sua versione: “C’è una palla infuocata e ora delle cose strane”. Dopo quattro storie, e molta preoccupazione, Fedez ha postato su Instagram un nuovo messaggio in cui spiega che “si tratterebbe di un esperimento di Elon Musk”. Passato lo spavento, non resta che vedere quale sarà la nuova creazione dell’ormai ex Ceo di Tesla.

Andrea Riva, il Giornale