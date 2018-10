Cecilia Rodriguez torna al Grande Fratello Vip. E Monte litiga con Ivan Cattaneo

Dal reality alla realtà: Cecilia Rodriguez entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 3. A richiedere la sua presenza non è stato Francesco Monte, ma la Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona: “E’ una mia grande amica. Non sapevo del passato”. Intanto Monte si infuria con Ivan Cattaneo: “A tutto c’è un limite”, mentre Cecilia e Ignazio dicono la loro sul GFVip. La (finta) Marchesa Del Secco D’Aragona passa da Toni Servillo a Cecilia Rodriguez come se nulla fosse. Parlando con i coinqulini dei personaggi noti che vorrebbe in casa per un sorpresa ha detto: “Nella mia lista ho chiesto in primis Chechu. Sì Cecilia, perché vi stupite tanto? Lei è molto legata a me e mi vuole molto bene, ho un bel rapporto con lei. Mica sapevo di storie strane….”. Una contraddizione sfuggita ai gieffini: se è tanto amica della Rodriguez più piccola come fa a non sapere cosa è successo un anno fa proprio al GFVip? Senza contare che ha rivelato che le sorprese sono finte e pianificate a tavolino. Durante la chiacchierata, il sensibile Elia, Silvia Provvedi e Fabio Basile le hanno suggerito di informare Francesco Monte dell’eventualità e la nobildonna ha accetto il consiglio: “E’ quasi certo che viene. Ma dimmi la verità, se ti infastidisce non la faccio venire” ha detto a Monte che ha liquidato tutto con: “Se è roba tua per me va bene, basta che venga per te. Grazie del pensiero”. Pensieri delicati che non ha Ivan Cattaneo. Il cantante ha sottolineato più volte di essere nato il 13 marzo, cioè lo stesso giorno di Cecilia Rodriguez, e ha auspicato che in casa nasca una grande storia d’amore proprio come quella tra l’ex fidanzata e Ignazio Moser. Incurante dei sentimenti di Monte che si è sfogato con il resto del gruppo: “Anche se non lo fa con cattiveria a tutto c’è un limite. Gliel’ho già detto una volta. Se una persona con 35 anni più di me non riesce a capire che una roba portata allo sfinimento rompe le scatole, non lo glielo dico più, punto”.Intorno alla casa di Cinecittà ruotano anche la Rodriguez e il Moser. La coppia, ospite di Federica Panicucci a “Mattino Cinque”, sembra ferma a un anno fa: stesi baci, stesse foto, stesso armadio. Per ora non c’è alcun anello di fidanzamento e nessuna proposta: “È un cantiere aperto” ha ripetuto Ignazio e Cecilia gli ha fatto eco: “Vorrei diventare madre prima dei 30 anni, ma mi sono preso uno più giovane (26 anni) ed è giusto che gli dia un po’ di tempo”. La Panicucci ci prova: “Possiamo dire ufficialmente che convolerete a giuste nozze?”, “No, non abbiamo fissato alcuna data”. Come ha notato Balestri tutto sembra fermo a un anno fa. Anche il rapporto tra la baby Rodriguez e Francesco Moser: “Sì lui si lamenta, ma perché non capisce il mio lavoro, pensa che io non lavori” e Nacho: “È disturbato dal fatto che si sveglia con orario flessibile cioè dalla 11 in poi. Si è arrabbiato perché invece di vendemmiare mangiava l’uva, adesso ci sarebbero le mele… L’azienda di famiglia? Sì mio padre vuole che la porti avanti insieme a mio fratello”.La Panicucci scivola sul GFVip 3 e Cecilia un po’ sprezzante: “In realtà non l’ho mai guardato. Quando mi hanno chiamato, ho detto, vabbè proviamo… Posso solo dire che io sono stanca, è passato un anno e mi accusano ancora di cose che non ho fatto. E’ finita una storia, magari in un contesto sbagliato, ma basta scuse. Io sono sistemata, a posto e serena. Ho un fidanzato e non mi sembra il caso di opinare le scelte altrui. Francesco? Beh, stesso letto, stesso armadio e invece doveva cambiare per dare una svolta alla sua vita. Giulia Salemi? No, non mi esprimo. Gli auguro solo di trovare una brava ragazza”. Moser jr sentenzia: “Penso che per lui sia arrivato il momento di girare pagina. Giulia Salemi? Sì l’ho conosciuta tramite Cechu a Cefalù”. La Rodriguez tace imbarazzata. E infine alla domanda se Monte stia seguendo i suoi sogni, rivela: “Gli dissi di seguire la sua strada e di non aspettarmi perché sapevo che voleva andare in America a studiare recitazione”.

Giada Oricchio, lastampa.it