Asia Argento selfie con un amico a Firenze: “Grazie per il supporto”

Lʼattrice ha condiviso su Instagram la domenica passata in giro per musei

Gli amici si vedono nel momento del bisogno e in questo periodo Asia Argento ha avuto modo di verificare gli affetti reali da quelli fittizi. Via social l’attrice ha voluto ringraziare pubblicamente un amico speciale, al suo fianco in questo periodo nero. “Grazie per aver girato i musei con me a Firenze e per tutto il tuo supporto in questi tempi difficili” ha commentato Asia, pubblicando un selfie di loto due in Piazza del Duomo.

tgcom24