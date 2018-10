Aldo Montano: “Io e Olga vivi per miracolo dopo il terremoto in Indonesia”

A Domenica Live, lo schermitore e sua moglie raccontano la terribile esperienza vissuta a Bali la scorsa estate

“Paura e confusione, ecco cosa ci ricordiamo di quella sera”. Così Aldo Montano e la moglie Olga Plachina, ospiti di Barbara D’Urso a Domenica Live, raccontano l’esperienza vissuta all’inizio dell’estate a Bali quando un violento sisma ha devastato l’Indonesia. “Eravamo vicinissimi a Lombok, epicentro del terremoto, ma eravamo usciti dall’hotel per andare a cena. La nostra fortuna è stata che eravamo all’aperto, in un prato”, spiega lo schermitore livornese. “Temevamo potesse verificarsi uno tsunami, perché l’allarme per l’onda anomala è stato attivo per oltre 5 ore e su un’isola di 7km quadrati avrebbe creato altri danni enormi”, continua Montano. Il campione olimpico, insieme alla moglie Olga, atleta russa, si trovava a Bali in vacanza quando si è verificato il sisma. “Un boato spaventoso ed interminabile. Mai sentita una cosa del genere” ha aggiunto Aldo. I due hanno poi riguardato le loro foto insieme e hanno ripercorso le tappe della loro storia d’amore, fino alla nascita della piccola Olimpia, che ha due anni.