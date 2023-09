Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti, è amore? Baci bollenti a Ibiza

Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti fanno sul serio, almeno stando alle foto dei loro baci bollenti pubblicati dal magazine Page Six. L’attore e la modella sono stati pizzicati nella notte di Ibiza mentre ballano stretti l’uno all’altra e poi si scambiano effusioni inequivocabili in un locale.

Una coppia che non poteva certo passare inosservata, nemmeno tra la folla in un locale di Ibiza. Stretti in abbraccio, labbra contro labbra, Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti si sono scambiati un bacio focoso e appassionato. Lui vestito con il solito cappellino nero e una t-shirt low profile, lei con un top di paillettes che rifletteva le luci della discoteca, avvinghiati contro una parete e poi scatenati in pista: immagini che ci hanno messo poco a fare il giro del mondo e che sembrano confermare un flirt di cui si sussurra da tempo.

Un gelato che sa di amore

A scatenare le voci di un flirt in corso tra Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti sono state le foto della coppia che mangiava un gelato a spasso a Santa Barbara. E’ stato il Daily Mail il primo a parlare dell’amore in corso, poi il settimanale Chi ha pubblicato gli scatti della coppia a passeggio, in sintonia anche nel look (entrambi in pantaloncini e maglietta bianca). Se negli scatti californiani si intuiva un certo affiatamento tra i due, mancava la conferma della loro intimità. Ma ora, con le immagini da Ibiza, non ci sono più dubbi: la scintilla è scoccata.

Tempismo perfetto

Sarà una rapporto importante per loro, o solo un fuoco di paglia? Ancora è presto per dirlo e solo il tempo darà la risposta. Leonardo DiCaprio è abituato a circondarsi di donne bellissime e, soprattutto durante l’estate che sta volgendo al termine, pare abbia fatto incetta di cuori. Tornato single dopo la fine della relazione con Camila Morrone, l’attore è stato pizzicato con Meghan Roche e in dolce compagnia di Gigi Hadid, prima di alimentare il gossip con la storia con Vittoria Ceretti. Dal canto suo la modella è reduce dalla fine del matrimonio con il dj Matteo Milleri, sposato nel 2020. Il tempismo sembra perfetto, e gli ingredienti ci sono tutti per un amore da film.