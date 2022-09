Tom Hanks: “L’idea di Forrest Gump 2 è naufragata dopo 40 minuti”

Il pluripremiato attore statunitense rivela il progetto, mai realizzato, di far rivivere il personaggio cult che ha sancito l’inizio della sua collaborazione con il regista Robert Zemeckis, contro tutte le logiche commerciali di Hollywood

“Corri, Forrest, corri”! Per la precisione, lontano dai sequel. Tom Hanks, protagonista del memorabile cult Forrest Gump, diretto nel 1994 dal regista Robert Zemeckis, ha rivelato nel podcast Happy Sad Confused che l’idea di girare il sequel Forrest Gump 2 è svanita dopo soli quaranta minuti.

Forrest Gump, l’uomo che con ingenuità e candore attraversa gran parte della storia del Novecento americano, dall’Alabama al Vietnam, da Elvis Presley a John Lennon, da John Fitzgerald Kennedy a Richard Nixon, non conoscerà mai il futuro. Il protagonista dell’omonimo romanzo, scritto nel 1986 dallo scrittore statunitense Winston Groom, vive una seconda vita solo tra le pagine di Gump and Co., il seguito uscito nel 1995.

Infatti, il tentativo di replicare l’incredibile successo della pellicola che nel 1998 l’American Film Institute ha inserito nella classifica dei cento migliori film statunitensi di tutti i tempi sarebbe stato azzardato. Non accade tutti i giorni di sbancare al botteghino mondiale con 678 milioni di dollari e di vincere sei premi Oscar, e Hanks e Zemeckis lo sapevano bene. “Dirò che, dopo molto tempo, abbiamo fatto il tentativo di parlare di un altro Forrest Gump, che è durato appena 40 minuti” ha dichiarato Hanks. “E poi non abbiamo mai più…ci siamo detti, “Andiamo, ragazzi””.

Una scelta consapevole ma inconsueta per le dinamiche commerciali hollywoodiane, che spesso prediligono gli incassi alla qualità dei prodotti cinematografici. Tuttavia, Hanks la rivendica con fermezza: “Una delle decisioni più sagge che ho preso è di non aver mai firmato un contratto che contenesse l’obbligo di girare un sequel” ha spiegato. “Ho sempre detto: “Ragazzi, se c’è una ragione per farlo, facciamolo. Ma non potete obbligarmi”. C’è un’inclinazione naturale, quella del puro commercio, che dice: “Ehi, hai appena girato un film di successo, quindi fallo di nuovo e girerai un altro film di successo”. Finora, l’attore ha concesso il ritorno sullo schermo di un solo personaggio, lo scrittore Robert Langdon, protagonista de Il Codice Da Vinci e dell’unico sequel Angeli e Demoni.

Nonostante il naufragio del progetto di un secondo Forrest Gump, e dopo le fortunate collaborazioni in Cast Away (altra leggendaria pellicola che ha guadagnato oltre 400 milioni di dollari in tutto il mondo e che è valsa ad Hanks una nomination agli Oscar) e nel film d’animazione Polar Express, Hanks e Zemeckis condivideranno una quarta avventura: il remake live-action del classico Disney Pinocchio, in cui Hanks interpreterà Geppetto e che sarà visibile dall’8 settembre in streaming su Disney + (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).