Kate e William accompagnano i principini al primo giorno di scuola

I duchi di Cambridge mano nella mano con George, Charlotte e Louis

Kate e William, genitori modello, accompagnano i principini al primo giorno di scuola. George, Charlotte e Louis frequenteranno l’istituto di Lambrook nel Berkshire. E come tradizione i duchi di Cambridge sfilano con i loro bimbi mano nella mano fino all’ingresso. Passo deciso e sguardo emozionato, ma il terzogenito della coppia si ribella: si sente grande e non vuole mostrarsi per mano al papà.

Una bella banda felice e sorridente, quella capitanata da Kate Middleton e il principe William per accompagnare i principini. La duchessa elegante con l’abito a pois marrone chiaro e i tacchi alti teneva per mano George e Louis. Proprio il piccolino di casa si è reso protagonista di un insolito e buffo siparietto. Il terzogenito dei duchi di Cambridge non voleva essere visto per mano al padre nel primo giorno di scuola. Si sente grande e vuole fare da solo, per questo è stato irremovibile anche quando il principe ha allungato il braccio per farsi notare dal figlio. Louis, 4 anni, si è tenuto vicino alla mamma ignorando anche gli sforzi del duca di accarezzargli la nuca. Il bambino è entrato nel parco della Labrook School, vicino ad Ascot, con i fratelli, tutti con l’uniforme scolastica estiva, attirando l’attenzione dei flash. Accanto all’erede al trono c’era la figlia Charlotte con addosso un abitino estivo a quadri bianchi e blu.

Kate e William si sono trasferiti in estate nella nuova dimora nell’Adelaide Cottage nel parco del castello di Windsor per inaugurare un nuovo capitolo della loro vita in campagna. I loro figli hanno a disposizione tante aree verdi, proprio come desiderava la duchessa che per i suoi bambini ha sempre sognato un’infanzia a contatto con la natura. Una fonte reale aveva detto: “Questa è una decisione presa dai due genitori per dare ai loro figli George, Charlotte e Louis un po’ più di libertà di quella che hanno vissuto nel centro di Londra. È davvero una decisione che è stata guidata dai bambini”.

Una fonte vicina a Kate e William ha detto al “Daily Mail” che i piccoli Cambridge erano particolarmente entusiasti di frequentare la stessa scuola per la prima volta: “Quando sono scesi dall’auto, erano solo storditi dall’eccitazione. Erano così dolce da vedere… Tutti così rilassati. Sono bambini meravigliosi”. Pare che i duchi di Cambridge abbiano visitato diverse volte la scuola di Lambrook prima di sceglierla per i loro figli e che siano stati accolti calorosamente dal preside Jonathan Perry.

Kate e William sono soliti accompagnare spesso i loro figli a scuola senza preavviso. E spesso vengono pubblicate le foto. Anche l’arrivo dei duchi di Cambridge a Lambrook è stato filmato e fotografato con la supervisione di un addetto stampa di Kensington Palace. Alle altre persone presenti è stato chiesto di non filmare i Cambridge per non dare fastidio ai bambini. A controllare l’ordine e la sicurezza dei reali c’erano alcuni agenti che però era vestiti in borghese e sono stati comunque tenuti a distanza perché i principini potessero godersi il primo giorno di scuola con il massimo relax.