Joker: Folie à Deux, Catherine Keener nel cast del film con Joaquin Phoenix e Lady Gaga

Come riportato in esclusiva da Deadline, Catherine Keener farà parte del cast di Joker: Folie à Deux diretto da Todd Phillips

Si allarga il cast dell’atteso Joker: Folie à Deux, sequel del film campione di incassi e premiato dalla critica. Deadline ha annunciato l’arrivo di Catherine Keener, massimo riserbo sul ruolo interpretato.

JOKER: FOLIE À DEUX, IL CAST DEL FILM

Catherine Keener farà parte del nuovo lavoro diretto da Todd Phillipps, impegnato anche nella scrittura delle sceneggiatura insieme a Scott Silver.

L’attrice statunitense vanta una lunga carriera tra piccolo e grande schermo con due candidature come Miglior attrice non protagonista agli Academy Awards per Essere John Malkovich e Truman Capote – A sangue freddo.

Stando a quanto rivelato in esclusiva dal magazine, Catherine Keener affiancherà Joaquin Phoenix e Lady Gaga nella pellicola, di cui al momento sono stati resi noti pochi dettagli.

Warner Bros. non ha confermato la notizia del coinvolgimento dell’attrice.

Come rilanciato da Deadline, il film vedrà anche la presenza di Brendan Gleeson e Zazie Beetz. Le riprese dovrebbero prendere avvio nel mese di dicembre, mentre l’uscita nelle sale cinematografiche avverrà il 4 ottobre 2024.

Nel mese di agosto Lady Gaga ha offerto un brevissimo sguardo sul lavoro condividendo il primo teaser ufficiale del film che ha suscitato enorme curiosità nel pubblico.