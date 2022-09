Film stasera in TV da non perdere giovedì 8 settembre 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 8 settembre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro



Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

La dea fortuna, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Ferzan Ozpetek mescola commedia e dramma con Stefano Accorsi, Edoardo Leo e Jasmine Trinca. L’arrivo di una donna e dei suoi bambini sovverte gli equilibri di una coppia gay in crisi.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

La brava moglie, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Juliette Binoche in una commedia sull’emancipazione femminile. Francia: le certezze di Paulette, direttrice di una scuola per casalinghe, vacillano con l’avvento delle proteste del 1968.

Ghostbusters – Acchiappafantasmi, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

A caccia di spettri in un cult assoluto con Bill Murray, Dan Aykroyd e il compianto Harold Ramis, campione di incassi negli Stati Uniti.

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

Faster, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

I bicipiti di Dwayne “The Rock” Johnson trascinano un action movie all’insegna dell’adrenalina pura.

Quelli che mi vogliono morto, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Dal regista di “I segreti di Wind River”, action con Angelina Jolie e Nicholas Hoult. Nei boschi del Montana, un’intrepida vigile del fuoco aiuta un adolescente inseguito da due killer.

FILM FANTASCIENZA DA VEDERE STASERA IN TV

Ender’s Game, ore 21:15 su Sky Cinema

Sci-fiHarrison Ford di nuovo al comando di una nave spaziale nelle avventure firmate da Orson S. Card.

2012, ore 21:15 su Sky Cinema 4k

Dal regista di “Independence Day”, un trionfo di effetti speciali per uno spettacolare film catastrofico basato sulle profezie dei Maya.

FILM DI AVVENTURA DA VEDERE STASERA IN TV

Super Benny operazione taxi rossi, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Avventura per tutta la famiglia con Gerard Jugnot e Jean Reno. Un bambino, i cui superpoteri scompaiono quando ha il raffreddore, deve salvare il suo paese da una banda di delinquenti.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

Il ragazzo della porta accanto, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Jennifer Lopez e Ryan Guzman in un thriller psicologico. In crisi con il marito, un’insegnante di letteratura cede alle avances del giovane vicino, ignara del suo lato ossessivo.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Purche’ finisca bene – Mai scherzare con le stelle!, ore 21:25 su Rai 1

A causa di una perdita, Ines bussa alla porta di Alfredo, ingegnere. Tra i due nasce subito una forte antipatia, ma quando i genitori di Ines stanno per arrivare, i due fingono di essere fidanzati.

TG2 Post – Speciale, ore 21:00 su Rai 2

Torna la rubrica informativa e di approfondimento firmata Tg2 e condotta da Marco Sabene.

La Grande Storia – L’8 Settembre, ore 21:25 su Rai 3

Nuovo appuntamento con la Grande Storia e il racconto dei giorni che separano la caduta del fascismo e l’annuncio dell’armistizio dell’8 settembre 1943.

Dritto e rovescio, ore 20:30 su Rete 4

Il programma di approfondimento su società e attualità di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio.

Andiamo a quel paese, ore 21:20 su Canale 5

Due amici abbandonano la vita in città per tornare al vecchio paese d’origine, dove tutto è meno caro e tirare avanti è più facile. O almeno, sembra.

FBI: Most Wanted, ore 21:20 su Italia 1

Nuovo appuntamento con la serie televisiva americana ideata da René Balcer, che racconta le avventure di una squadra speciale dell’FBI.

Piazzapulita, ore 21:15 su La7

L’appuntamento con l’approfondimento su società e attualità, con dibattiti e ospiti, condotto da Corrado Formigli.

Calcio – UEFA Europa League – Lazio Vs Feyenoord, ore 21:00 su TV8

La sfida in diretta per la UEFA Europa League che vede la Lazio giocare contro il Feyenoord.

Il vento del perdono, ore 21:25 su Nove

Jean e la figlia undicenne Griff stanno fuggendo dal marito e padre Gary, violento, e troveranno presto l’aiuto di due proprietari di ranch, Einar e Mitch.