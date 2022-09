Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, la prima foto in vacanza

La ex di Flavio Briatore con il manager che stava con Roberta Morise

Complici e innamorati Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini nella prima foto insieme in vacanza pubblicata dal settimanale “Diva e donna”. Prima al Twiga di Forte dei Marmi, locale di Flavio Briatore, poi a Noto in Sicilia in un resort esclusivo. La showgirl pare aver trovato il sorriso accanto all’imprenditore ex di Roberta Morise. Ed è proprio quest’ultima a confermare la love story tra i due.

Tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini ci sono 12 anni di differenza. Questa volta la showgirl ha scelto un compagno più giovane. Lei ha 42 anni e Fratini ne ha 30, mentre il suo ex Flavio Briatore ne ha compiuti 72, ben 30 più di Elisabetta. Giulio vanta nel suo passato un flirt con Raffaella Fico e una storia con Roberta Morise. E’ stata proprio lei a confermare le voci di una liaison del suo ex con Lady Briatore. “Sono felice per entrambi” ha scritto ai fan che le domandavano.

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini si frequenterebbero in gran segreto. Pare che in Sicilia abbiano trascorso una bella vacanza di coppia in cui si sarebbero abbandonati alla passione. Al momento sembra che nessuno dei due abbia voglia di uscire allo scoperto e che la discrezione sulla loro storia sia massima. Intanto Elisabetta continua a mantenere ottimi rapporti con Flavio Briatore. I due ex sono stati avvistati spesso insieme e non solo nelle occasioni importanti di famiglia. La loro complicità non è passata inosservata tanto che qualcuno pensava ad un ritorno di fiamma.

Scorrendo i post di Elisabetta Gregoraci si possono notare i like di Giulio Fratini, che è un manager nel settore degli hotel di lusso, abbigliamento e bioenergia. Eli pubblica foto sexy ma anche momenti amorevole con il figlio Nathan Falco di cui è letteralmente innamorata. Al primo giorno di scuola lo ha accompagnato come sua abitudine scrivendo una dolce dedica al figlio 12enne.