Alessandro Basciano e Sophie Codegoni: proposta di matrimonio a Venezia 79, ma scoppia la polemica

I due ex gieffini si sono fidanzati ufficialmente al Lido, sul red carpet del film “The Son”

Anche quest’anno la tradizione è stata rispettata e a Venezia 79 è spuntato un anello. Alessandro Basciano si infatti inginocchiato davanti a Sophie Codegoni sul red carpet di “The Son” per chiederle la mano, tra lacrime e flash. I due ex gieffini non sono certo i primi a sbandierare il loro amore in passerella, ma un commento ironico del giornalista britannico Jack King ha dato il via alla polemica social.



Mentre Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si godevano il magico momento sulla passerella di “The Son”, qualcun altro ha ritenuto il siparietto quantomeno inopportuno visto il tema trattato nel film.

“Non un influencer italiano che ha fatto la proposta di matrimonio alla sua fidanzata sul red carpet di ‘The Son’. Un film molto cupo sulla depressione clinica”, li ha punzecchiati su Twitter il redattore britannico di GQ Jack King. Immediata la replica social di Alessandro Basciano, che non si è sottratto al duello. “La proposta non è legata al film caro Jack” ha replicato l’influencer, corredando il messaggio con tre sbadigli