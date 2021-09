I Radiohead si autocelebrano con l’album “Kid A Mnesia”

Con un’operazione che ricorda quella della ristampa per il ventennale di Ok Computer e con una crasi che nel titolo riprende il titolo dei due album che determinarono la loro svolta elettronica, i Radiohead hanno annunciato l’uscita dell’album Kid A Mnesia con le session di studio che portarono alla pubblicazione di Kid A nel 2000 e di Amnesiac nel 2001. Come nel caso di OKNOTOK, Kid A Mnesia contiene anche le versioni originali degli album di cui celebra il ventesimo e il ventunesimo anniversario e verrà pubblicato il 5 novembre da XL Recordings. Il terzo album della ristampa, intitolato Kid Amnesiae, contiene outtakes, versioni alternative e brani inediti dalle session di studio. Per annunciare l’uscita ai loro fan, i Radiohead hanno pubblicato l’inedito If you say the word (conosciuta come C minor song) e una registrazione inedita di Follow me around che i fan dei Radiohead hanno ascoltato finora soltanto dal vivo in un concerto degli Atoms for Peace, il side project di Thom Yorke e in un suo concerto acustico del 2017 con Jonny Greenwood. Kid Amnesiae contiene tra l’altro anche una versione rielaborata di Fog e tre brani pubblicati solo come Untitled. In occasione dell’uscita di Kid A Mnesia, Stanley Donwood pubblicherà due libri, l’art book Kid A Mnesia di 300 pagine e Fear stalks the land, con appunti, testi e schizzi di Yorke e Donwood.

