Carmen Russo al GF Vip: “C’è una cosa che non riesco proprio a fare”

Grande Fratello Vip 2021/22, Carmen Russo confessa: “C’è una cosa che non riesco proprio a fare”

Nel cast della prossima edizione del GF Vip ci sarà anche Carmen Russo. Per quest’ultima è un ritorno nella casa più spiata dagli italiani, visto che ha già partecipato alla seconda edizione del reality condotto all’epoca da Ilary Blasi. Poche ore fa è stato pubblicato sui social il suo video di presentazione. E in questa occasione Carmen Russo del Grande Fratello Vip 6 ha rivelato la cosa che proprio non riesce a fare:

“Non riesco ad essere bugiarda perchè non fa parte proprio del mio carattere…E poi a volte posso perdere il controllo…”

Qualcuno nella casa del GF Vip 2021/22 potrebbe far perdere il controllo a Carmen Russo?

Carmen Russo concorrente del GF Vip svela: “Non so davvero cosa succederà”

Gli autori, sempre in questo video di presentazione, hanno poi domandato a Carmen Russo cosa si aspetta da questa nuova edizione del Grande Fratello Vip, nel cui cast ci sarà anche Miriana Trevisan. E la popolare showgirl ha rivelato di non avere la minima idea di cosa potrebbe essere il suo percorso al GF Vip 6:

“Non so che cosa succederà…Non so se starò nella Casa una settimana, due settimane, un mese o due…Lascio la decisione al pubblico…”

Ovviamente Carmen Russo spera di poter andare avanti il più possibile nel gioco, al contrario di quello che è successo anni fa.

Anticipazioni Grande Fratello Vip, Carmen Russo: “Sono al tempo stesso irrazionale e razionale”

In questo video di presentazione pubblicato su tutti i social, Carmen Russo ha poi fatto presente di essere una donna sia irrazionale che razionale. Insomma pare davvero che Carmen Russo al GF Vip 6 sarà imprevedibile (una sorta di mina vagante). Riuscirà a spiazzare tutti gli altri concorrenti? Chissà, intanto è certo che si farà notare sia dentro che fuori la Casa.

Lanostratv.it