Belmondo, il funerali venerdì a Saint-Germain-des-Prés

I funerali di Jean-Paul Belmondo si svolgeranno venerdì a Parigi nella chiesa di Saint-Germain-des-Prés. Lo ha annunciato l’avvocato, Me Michel Godest, dell’attore morto all’età di 88 anni. La cerimonia avrà luogo alle 11. Le spoglie dell’attore saranno cremate. Il giorno prima, giovedì, l’Eliseo ha annunciato che gli verrà tributato un omaggio nazionale nel complesso degli Invalides. Il tributo nazionale era originariamente destinato ai militari, ma è stato esteso anche ai civili che hanno lasciato un segno importante nella storia della cultura francese, come accaduto per esempio a Charles Aznavour nell’ottobre 2018. “Si deciderà con il protocollo dell’Eliseo, l’ora e la modalità… “, ha detto Me Godest. Bébel è stato per decenni protagonista assoluto al box office francese, dopo un clamoroso debutto con ‘Fino all’ultimo respiro’ nel 1960, leggendario film della Nouvelle Vague.

ANSA