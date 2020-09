Michelle Obama dà consigli sulle relazioni: «Barack? A volte l’avrei buttato dalla finestra»

L’ex First Lady versione consulente sentimentale (nel nuovo episodio del suo podcast): «Mai gettare la spugna nei momenti di difficoltà». Tinder? «Non è certo la via di accesso a una relazione stabile»

Sempre disponibile a parlare anche delle proprie vicende personali, l’ex First Lady americana Michelle Obama, 56 anni, dispensa ora alcuni consigli a tema relazioni d’amore. Quali sono i segreti per far durare una relazione importante? Secondo Michelle, sposata con Barack Obama dal 1992, tutto sta nella determinazione e nella volontà di portare avanti la coppia, non gettando la spugna nei momenti di difficoltà. Che non mancheranno, avvisa Michelle nell’ultimo episodio del podcast che porta il suo nome.

Mrs Obama è sempre stata sincera sui propri alti e bassi con il marito Barack e lo ha dimostrato una volta di più con questo speech. Parlando con il conduttore televisivo Conan O’Brien, anch’egli sposato, ha ricordato: «Sono state tante le volte in cui avrei solo desiderato buttare Barack dalla finestra. E questi periodi difficili possono durare a lungo. Anche anni e anni».

Michelle Obama ha poi convenuto con il suo ospite di podcast su come le giovani coppie di oggi siano più propense ad arrendersi di fronte alle crisi. «Spesso sono pronte a rinunciare in partenza, perché credono di non potercela fare, di essere spezzate dal dolore.

Come rialzarsi dalle cadute e come ricucire le ferite, quindi? «Se ci fossimo arresi di fronte alle crisi, io e Barack ci saremmo presi e mollati di continuo. E invece ora abbiamo un matrimonio davvero saldo. Se avessi gettato la spugna, se me ne fossi andata in quei momenti difficili, allora non avrei vissuto anche la tutta la bellezza che è arrivata dopo». Quel che conta è darsi del tempo, con fiducia e apertura. Per concludere Michelle Obama fa sapere di non avere grande considerazione di Tinder. «Non è certo la via di accesso a una relazione stabile».

