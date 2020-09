Ignazio Moser e Andrea Damante sfilano a Venezia come divi

Andrea Damante e Ignazio Moser sbarcano al Festival di Venezia. Alla 77esima edizione della rassegna cinematografica arrivano anche il deejay veronese e il ciclista trentino. Prima di loro sul red carpet sono passate Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez. Un avvicendamento particolare, dato che al momento le due coppie risultano ”scoppiate”.

Una staffetta che non passa inosservata quella andata in scena a Venezia. L’anno scorso Giulia De Lellis era arrivata con Andrea Iannone, quest’anno ha calcato il tappeto rosso da single dopo aver annunciato di aver lasciato l’appartamento di Andrea Damante, con cui era tornata a febbraio. Stessa sorte per Cecilia Rodriguez, da sola in Laguna dopo un mese e mezzo lontana dal fidanzato Ignazio Moser. Andrea, 30 anni e Ignazio, 28, sono amici e scelgono entrambi un look in bianco per il giorno, Dior per Damante e Guess per Moser, mentre per il red carpet sfilano con completi neri elegantissimi. Soli, ancora per poco.

Mentre il ciclista pare stia già ricucendo il rapporto con la Rodriguez, il deejay ha dichiarato di non avere nessuna relazione lasciando intendere che sarebbe pronto a tornare con Giulia. Poche speranze quindi per le fans che li vorrebbero ancora single…

Gossip