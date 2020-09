Fiocco rosa per Vittorio Grigolo: è nata la figlia Bianca Maria

È nata la figlia di Vittorio Grigolo e Stefania Seimur: lo hanno annunciato il tenore e la ballerina attraverso i propri account social ufficiali. Vittorio Grigolo è diventato papà: è nata la sua prima figlia Bianca Maria! Lo hanno annunciato sugli account social ufficiali il tenore toscano e la fidanzata, la bellissima ballerina Stefania Seimur. Più contenti che mai, i due hanno presentato a tutto il mondo la loro piccola attraverso una serie di storie su Instagram!

Dopo una lunga attesa, finalmente il tenore, famoso al grande pubblico per essere stato coach ad Amici di Maria De Filippi, ha potuto stringere tra le proprie braccia la sua prima figlia, Bianca Maria. Su Instagram l’artista ha scritto: “Bianca Maria e le coccole della mamman, nothing else matter”. Non importa nient’altro per il tenore, che ha scelto come sottofondo musicale proprio Nothing Else Matter dei Metallica. Di seguito la foto della piccola pubblicata sui social:

Il tenore e la ballerina sono già promessi sposi. L’artista le aveva infatti chiesto la mano durante una puntata di All Together Now, ricevendo un convintissimo sì. Da allora sono passati diversi mesi, ma per ora di nozze non si è più parlato. D’altronde, i due hanno avuto a che fare con un altro avvenimento decisamente importante.

Già lo scorso aprile Grigolo aveva annunciato via webcam in collegamento con Storie Italiane di essere in attesa di una bambina con la sua Stefania. Queste le sue parole: “Stiamo aspettando una bimba! Il nome? Prina pensavamo a Catalina, poi Lilia e ora sembreremmo orientati su Bianca”. E proprio quest’ultimo nome è stato scelto, seguito da Maria. L’artista quindi aggiunse: “La prima volta che ho sentito il movimento di mia figlia nella pancia ho sentito una vibrazione incredibile, tutto questo mi ha portato indietro nella mia infanzia a cose che non ricordo”

