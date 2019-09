50 anni di Scooby Doo

Compie mezzo secolo il più affamato, svampito e timoroso cane dei cartoon: il 13 settembre del 1969, appunto 50 anni fa, veniva trasmesso per la prima volta sulla Cbs ‘Scooby Doo – Where Are You!’ (Scooby-Doo! Dove sei tu?), la prima serie animata con protagonista il mitico Scooby-Doo, l’alano detective che deve il suo nome a Frank Sinatra e che entrerà nel cuore di intere generazioni, protagonista in tv e al cinema con 15 serie, una trentina di film animati distribuiti in dvd e due titoli live action distrinuiti nelle sale, oltre, fra l’altro, a film animati per la tv, film d’animazione Lego e Puppet movie.

Per festeggiare il suo 50° anniversario, il 13 settembre Boomerang (canale 609 di Sky) propone una programmazione speciale con tanti film che vedono protagonista Scooby-Doo e una selezione degli episodi più divertenti. Alle 19,45, andrà in onda il primo episodio in assoluto tratto dalla serie ‘Scooby Doo – Where Are You!’; alle 20,10 approderà in prima tv assoluta sul canale l’ultima e inedita serie ‘Scooby-Doo And Guess Who?’, prodotta dalla Warner Bros. Animation. L’appuntamento con le nuove puntate sarà poi tutti i giorni alla stessa ora.

Nel 1969 il responsabile della programmazione per ragazzi della Cbs, Fred Silverman, era in cerca di un cartone simile a quello degli ‘Archies’, che aveva ottenuto un grande successo raccontando le vicende di una band formata da un gruppo di adolescenti. Silverman commissiona quindi ad Hanna e Barbera un cartone analogo, ma chiede che i protagonisti siano impegnati anche nella risoluzione di misteri. La prima versione del cartone, dal titolo ‘Mysteries Five’, è incentrata su un gruppo musicale formato da cinque adolescenti e sul loro cane.

Il progetto ‘Mysteries Five’ viene però bocciato dai vertici della Cbs, che lo giudicano troppo spaventoso per i bambini. Gli sceneggiatori, quindi, si concentrano sul lato comico del cartone (scartando l’idea della rock band) e Silverman decide di chiamare il cane ‘Scooby-Doo’, ispirandosi al verso finale di una canzone di Frank Sinatra, la celebre ‘Strangers In The Night’ (doo-be-doo-be-doo-du-du-du-du-du), e di puntare proprio sul cane anche per il titolo della serie, appunto ‘Scooby-Doo, Where Are You!’.

In questa nuova forma, lo show viene approvato dalla Cbs e mandato in onda dal ‘69, con un immediato successo di pubblico. Nel corso degli anni i cambiamenti sono stati tanti ma è rimasta immutata la formazione originaria della Banda del Mistero: il razionale Fred, l’affascinante Daphne, la preparatissima Velma e lo svampito Shaggy, oltre ovviamente a Scooby-Doo. Moltissimi poi i personaggi secondari e fra questi anche diversi parenti di Scooby-Doo: Scrappy-Doo, nipote di Scooby-Doo e di Yabba-Doo; Ruby-Doo, sorella di Scooby e madre di Scrappy; Scooby-Dum, cugino di Scooby; Yabba-Doo, fratello di Scooby-Doo e zio di Scrappy; Scooby-Dee, cugina di Scooby-Doo, Yabba-Doo, e Scooby-Dum; Dadà-Doo e Mamma-Doo, i genitori di Scooby-Doo apparsi solo in due episodi della serie ‘I 13 fantasmi di Scooby Doo’.

Nelle nuove avventure di ‘Scooby–Doo And Guess Who?’, in onda 13 settembre su Boomerang, Scooby e la gang della Mistery Inc. si ritroveranno alle prese con missioni di ogni tipo da portare a termine. Questa tredicesima serie riserva ai fan dello show non poche sorprese: ogni puntata, infatti, sarà dedicata ad una guest star, dai supereroi dell’universo DC come Batman e Wonder Woman, a personaggi della letteratura come Sherlock Holmes e storici come Abraham Lincoln, passando per una delle attrici più apprezzate a livello mondiale, Woophi Goldberg, fino ad arrivare alla famosa cantante e producer musicale Sia. Fra le altre anche una puntata con Steve Urkel, la protagonista della serie cult degli anni Novanta ‘Otto sotto un tetto’. In ogni puntata la guest star aiuterà i protagonisti a svelare il mistero e a scovare il colpevole di turno.