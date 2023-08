Rachele Risaliti e Gaetano Castrovilli presto genitori: l’annuncio social

Rachele Risaliti e Gaetano Castrovilli saranno presto genitori. La ex Miss Italia e il calciatore della Fiorentina lo hanno annunciato sui social postando un’immagine dell’ecografia in cui si può già vedere perfettamente il profilo del bebè. “Il nostro cuore scoppia di gioia e amore” ha scritto la futura mamma al quarto mese di gravidanza.

Rachele Risaliti e Gaetano Castrovilli pubblicano lo scatto in cui l’immagine dell’ecografia è poggiata sulla pancia della ex Miss Italia e circondata dalle loro mani. “Quando sognavo da bambina il papà dei miei figli lo immagino proprio come te, lo sai? In un periodo così delicato, il nostro cuore scoppia di gioia e amore. Mamma e babbo ti aspettano, non vedono l’ora di conoscerti e stringerti forte” si legge a corredo della foto. Se sarà maschio o femmina, ancora non si sa. Il futuro papà commenta: “Scricciolino/a” a significare che ancora non hanno scoperto il sesso del nascituro.

Un anno fa le nozze Rachele Risaliti e Gaetano Castrovilli si sono sposati a giugno 2022 con una cerimonia romantica e bucolica a Firenze. Prima il sì nella Chiesa di San Salvatore a Monte a Firenze, poi un ricevimento in una villa storica. Una giornata memorabile che, 12 mesi dopo, la ex Miss Italia ha voluto celebrare sui social: “Un anno pieno di emozioni, un anno faticoso ma allo stesso tempo speciale. Sì, per sempre” ha scritto condividendo una foto delle nozze.

La storia d’amore Quando si sono conosciuti nel 2019, Rachele Risaliti ha capito subito che Gaetano Castrovilli sarebbe stato l’uomo della sua vita. “Stiamo insieme da soli dieci giorni, ma non ho paura di pensare al futuro con lui” aveva confessato al settimanale Diva e Donna. “Lo chiamo funghetto perché è spuntato all’improvviso nella mia vita e mi ha riportato la felicità nel cuore” aveva aggiunto. La proposta di nozze è arrivata due anni dopo: un momento magico, una cena su terrazzo panoramico a Firenze in cui, tra rose rosse e candele, il calciatore ha chiesto la mano alla ex Miss Italia. Poi le nozze da favola e tra poco, come ciliegina sulla torta, arriverà un bebè.