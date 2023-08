Federica Panicucci, vacanze da sogno alle Maldive con Marco Bacini

Stessa spiaggia stesso mare per Federica Panicucci, che anche per questa estate ha scelto le Maldive come meta per le sue vacanze con Marco Bacini e una coppia di amici. Sui social la conduttrice condivide i momenti da ricordare, dai tramonti da sogno alle cene favolose. Poi si tuffa in mare come una sirena, sfoggiando il suo fisico perfetto in bikini.

Federica Panicucci è bellissima mentre si gode la magia delle spiagge delle Maldive. A 55 anni può vantare un fisico strepitoso, che non esita a mettere in mostra con seducenti bikini. In mare o sulla spiaggia si lascia riprendere in tutta la sua bellezza. Accanto a lei a godersi questo mix perfetto di relax e bellezza c’è il suo compagno Marco Bacini. “E’ l’uomo della mia vita”, aveva detto parlando di lui a “Verissimo”. La conduttrice e l’imprenditore 46enne fanno coppia dal 2016 e la loro complicità è perfetta.

Innamorati pazzi “Insieme nel nostro paradiso” scrive Marco Bacini postando un selfie in cui, sorridente, abbraccia Federica Panicucci. “Noi”, risponde semplicemente la conduttrice. “Sono molto innamorata ed è bellissimo” aveva raccontato al “Maurizio Costanzo Show” e questo sentimento travolgente traspare da ogni gesto, da ogni sguardo, ogni parola rivolta al suo Marco mentre si filmano a vicenda durante la vacanza.

Estate in movimento E’ un’estate ricca di belle avventure per Federica Panicucci, tutte da condividere con il suo Marco Bacini. Prima delle Maldive la coppia si è goduta qualche giorno a Forte dei Marmi, altro luogo del cuore in cui si rifugiano appena possono. Ma nelle ultime settimane hanno anche fatto tappa a Roma, a Venezia e in Puglia. La conduttrice ha pure festeggiato a Parigi il compleanno del figlio Mattia, avuto dall’ex marito Mario Fargetta. Le isole tropicali sono solo una delle tappe di questo magnifico tour alla ricerca della bellezza.