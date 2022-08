Viaggio nella grande bellezza su Canale 5

Martedì 9 agosto in prima serata su Canale 5 va in onda «Viaggio nella Grande Bellezza» con Cesare Bocci in veste di guida d’eccezione.



Un viaggio incredibile alla scoperta di alcuni dei luoghi più belli del nostro Paese che regala emozioni uniche ai telespettatori. Attraverso il piccolo schermo, pur rimanendo seduti comodamente sul divano di casa, è possibile conoscere e vedere da vicino città e pezzi di storia dell’Italia che non si erano mai visti prima.