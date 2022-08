Clint Eastwood Mania, su Sky un canale dedicato

Arriva in prima tv su Sky CRY MACHO – RITORNO A CASA, lunedì 8 agosto alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K (Alle 21.45 anche su Sky Cinema Collection – Clint Eastwood Mania). Il film sarà anche in streaming su NOW e disponibile on demand, anche in qualità 4K

In questa intensa pellicola Clint Eastwood dirige e interpreta un film dalle ambientazioni western, tratto dall’omonimo romanzo di N. Richard Nash. Con lui nel cast anche Eduardo Minett, al suo debutto cinematografico, Natalia Traven, Dwight Yoakam, Fernanda Urrejola e Horacio Garcia-Rojas. La sceneggiatura è di Nick Schenk e N. Richard Nash. Mike Milo (Clint Eastwood) è una ex gloria del rodeo e un allevatore di cavalli in rovina che, nel 1979, accetta un lavoro da un ex capo per portare a casa il giovane figlio dell’uomo dal Messico. Costretti a percorrere strade secondarie verso il Texas, l’improbabile coppia affronta un viaggio inaspettatamente impegnativo, durante il quale il cowboy stanco del mondo trova connessioni inaspettate e il proprio senso di redenzione.



E in occasione di questa grande prima tv, da sabato 6 a venerdì 12 agosto Sky Cinema Collection proporrà una programmazione dedicata alla ricca filmografia dell’attore e regista statunitense, con Sky Cinema Collection – Clint Eastwood Mania.



Tra gli oltre 20 titoli in programmazione, sono da non perdere il capolavoro da 4 Oscar MILLION DOLLAR BABY con gli strepitosi Hilary Swank e Morgan Freeman; l’intenso biopic CHANGELING con Angelina Jolie nei panni di una donna che afferma che il bambino che le hanno riportato dopo un rapimento non è suo figlio, ma nessuno le crede; il road movie UN MONDO PERFETTO con Kevin Costner, chiamato a interpretare un detenuto evaso di prigione che si dà alla fuga insieme a un bambino come ostaggio, mentre viene braccato dallo sceriffo Eastwood; la pellicola ambientata durante la Seconda guerra mondiale, FLAGS OF OUR FATHERS in cui Eastwood che racconta i retroscena della battaglia di Iwo Jima e della foto-simbolo dei soldati americani che issano la bandiera sul monte Suribachi. E ancora GUNNY, in cui un sottufficiale pluridecorato deve addestrare un gruppo di lavativi per trasformarli in veri uomini e invincibili marines; il vincitore di 1 Oscar AMERICAN SNIPER, adattamento dell’omonima autobiografia del soldato delle forze speciali dei Navy Seal Chris Kyle, interpretato da Bradley Cooper; il leggendario IL TEXANO DAGLI OCCHI DI GHIACCIO in cui un contadino sudista e la sua famiglia diventano bersaglio dei nordisti durante la Guerra di Secessione. Infine sarà proposta la saga completa dedicata all’ispettore Harry Callaghan della polizia di San Francisco, interpretato da Eastwood nei 5 film che la compongono, ossia ISPETTORE CALLAGHAN: IL CASO SKORPIO È TUO!, UNA 44 MAGNUM PER L’ISPETTORE CALLAGHAN, CIELO DI PIOMBO, ISPETTORE CALLAGHAN, CORAGGIO… FATTI AMMAZZARE e SCOMMESSA CON LA MORTE.