Chiara Nasti, la bomba esplode a pochi mesi dalla nascita del figlio con Mattia Zaccagni

Nozze in arrivò per la neo-coppia Chiara Nasti e Mattia Zaccagni. A pochi mesi dalla nascita del primo il calciatore ha fatto il grande passo: la proposta di matrimonio.



Un ristorante a lume di candela sul mare e un anello gigantesco. Scenario già visto. Francesco Totti organizzò qualcosa di simile per Ilary Blasi, più di vent’anni fa, per chiederle di sposarlo. In quell’occasione la location scelta fu il ristorante L’Isola del Pescatore.



A raccontare la proposta è stata la futura signora Zaccagni, Chiara Nasti, pubblicando alcune stories in cui mostra l’anello e la location. Zaccagni ha pubblicato un selfie di loro due.